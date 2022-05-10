Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 39 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,68 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 2,82 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,55 ile inşaat oldu.

Artan enflasyonist baskılar karşısında merkez bankalarının daha "şahin" politika adımları atmak zorunda kalacağı endişelerinin risk iştahının azalmasında etkili olduğunu belirten analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 seviyesinin direnç konumunda bulunuyor.