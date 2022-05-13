Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile turizm oldu.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Dünkü panik satışlarının ardından denge arayışının öne çıktığını vurgulayan analistler, haftaya G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını aktardı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunuyor.