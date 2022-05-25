Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 2,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 5,47 ile spor oldu.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade etti. Veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyümenin öne çıkacağı aktarıldı.

BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunuyor.