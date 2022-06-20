Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,74 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 3,00 ile metal, ana sanayi oldu.

Küresel pay piyasaları resesyon endişeleriyle yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 seviyesinin destek, 2.560 puanın direnç konumunda bulunuyor.