Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 147,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi ise yüzde 1,26 değer kazandı.

En çok kazandıran sigorta oldu

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,53 ile sigorta, tek kaybettiren yüzde 0,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yeni tarife tehditleri sonrasında küresel piyasalarda negatif bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Öte yandan, ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansının (AA) New York Ofisinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.850 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.