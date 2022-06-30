Borsa günü yüzde 0,14 yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Yüzde 3,31 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı en çok kazandıran sektör olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile iletişim oldu.

Veri gündeminde yarın yurt içinde banka kredileri eğilim anketi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Euro Bölgesi ve Japonya'da enflasyon, ABD'de inşaat harcamaları öne çıkacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.480 puanın direnç konumunda bulunuyor.