Borsa günü yüzde 0,33 kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile metal, eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,12 ile gıda içecek oldu.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. ABD-Çin gerilimine ilişkin haber akışı da risk algısını artırdı.

ABD ve Çin arasında gerileme yol açan ziyaret kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı ise TSİ 18.00 sıralarında Tayvan'a indi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.670 ve 2.700 seviyelerinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunuyor.