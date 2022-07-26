Borsa günü yüzde 0,45 düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,82, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,25 ile iletişim oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 4'e, 2023 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkardı.

Dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riski, fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde temkinli tutumunu sürdürüyor.

Yurt içinde, gözler bugün açıklanmaya başlayacak 2. çeyrek şirket bilançolarına çevrildi. Analistler, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artmasının beklendiğini belirtti.

Analistler, yarın Fed'in faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edildiğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda bulunuyor.