Borsa günü yüzde 0,55 kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 3,05 ile inşaat oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.

TCMB duyurusunda "Etkisi artarak süren jeopolitik riskler ilk yarıda olumsuz yönde gerçekleşmiş, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır" denildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 yıl sonra ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 50 baz puan ile beklenenden fazla artırdı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) ile Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.