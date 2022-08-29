Borsa günü yüzde 0,60 yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,86 puan artarak 3.164,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 3,43 puan ve yüzde 0,11 değer kaybıyla 3.142,67 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 3.110,60, en yüksek 3.174,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 3.164,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,57 puan ve yüzde 0,92 kazançla 3.460,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 57'si geriledi.