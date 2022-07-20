Borsa günü yüzde 0,93 yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,02 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile inşaat oldu.

Analistlar Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.