Borsa günü yüzde 1,06 düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,63 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.