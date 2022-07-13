Borsa günü yüzde 1,07 kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. En çok kazandıran söktör 6,83 ile inşaat, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,99 ile madencilik oldu.

ABD'de TÜFE aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bıraktı.

Veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısının artmasına sebep oldu. Piyasalarda Fed'in temmuz toplantısında yüzde 30 ihtimalle 100 baz puan, eylül toplantısında ise yüzde 55 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu beklenirken piyasalarda oynaklığın bir süre devam edebileceğini, yatırımcıların temkinli hareket etmesinin faydalı olacağını bildirdi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.