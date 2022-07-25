Borsa günü yüzde 1,27 kazançla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,01, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,76 ile ulaştırma oldu.

Yeni haftada Fed'in çarşamba günü açaklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Yurt içinde açıklanmaya başlanacak şirket bilançolarına çevrildi. Analistler, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, yarın Japonya Merkez Bankasının (BoJ) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın veri gündeminde konut fiyat endeksi, yurt dışında ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.