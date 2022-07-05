Borsa günü yüzde 1,44 kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,70 değer kaybetti.

Menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 0,51 ile sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 3,22 ile turizm oldu.

Resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini, bunun da risk iştahını baskıladığını belirten analistler, küresel pay piyasalarındaki dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini belirtti.

Yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edilecek. Veri gündeminde ise yurt içinin sakin olacağı, yurt dışında ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) JOLTS açık iş sayısı, Almanya'da fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi'nde perakende satışları öne çıkacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.340 seviyesi destek, 2.450 puan seviyesi direnç konumunda bulunuyor.