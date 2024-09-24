Borsa günü yüzde 1,44'lük yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 3,83, holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,17 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.290 seviyelerinin direnç, 10.010 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.