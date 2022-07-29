Borsa günü yüzde 1,93 kazançla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 2,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,34 ile orman, kağıt, basım oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentileri ve açıklanan 2. çeyrek şirket finansal sonuçları pay piyasalarını destekledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda bulunuyor.