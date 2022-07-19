  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa günü yüzde 2,07 yükselişle tamamladı
Takip Et

Borsa günü yüzde 2,07 yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 2.501,96 puandan tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,69 puan arttı. Toplam işlem hacmi 31,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,11 ve holding endeksi yüzde 2,54 değer kazandı. En çok kazandıran sektör yüzde 8,31 ile inşaat olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,38 ile elektrik oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif seyrettiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 puanın destek, 2.520 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa günü yüzde 2.89 artışla tamamladı

Borsa İstanbul Haberleri

Borsa günü yüzde 2.89 artışla tamamladı
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Borsa Haberleri

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Borsa İstanbul borsa