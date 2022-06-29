Borsa günü yüzde 3,54 kayıpla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,87 ve holding endeksi yüzde 4,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,14 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 5,90 ile madencilik oldu.

ABD ekonomisi bugün açıklanan verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 oranında daraldı.

Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.320 seviyesinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.