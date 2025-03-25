Borsa günü yüzde 4,48 yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 5,31, holding endeksi ise yüzde 4,57 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,80 ile ticaret oldu.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 24 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 24 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 722 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8821 lira, satışta 38,0339 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8335 lira, satışta 37,9851 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 149,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.950 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.