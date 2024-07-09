Borsa günün ilk yarısında 10.877,86 puana yükseldi

Bankacılık endeksi yüzde 1 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,05 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,81 ile spor oldu.

Bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.