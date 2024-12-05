Borsa günün ilk yarısında 9.951,10 puana çıktı (5 Aralık 2024)
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,05 puan artışla 9.951,10 puana çıktı. Toplam işlem hacminin 36,3 milyar liraya ulaştığı zaman dilimde, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,93 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile iletişim oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 yükselerek 9.951,10 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,93 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile iletişim oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.