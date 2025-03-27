Borsa günün ilk yarısında değer kazandı (27 Mart 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,5 değer kazanarak 9.697,92 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 56,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,61 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise bankacılık oldu.

Ana gündem maddesi: İşsizlik ve dış ticaret verileri

Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 7 milyar 771 milyon dolara yükselirken, işsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ile toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.