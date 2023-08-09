Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,70 puan değer kazanarak 7.478,90'a çıktı. Toplam işlem hacmi 66,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,66, holding endeksi yüzde 1 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,52 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji, Tüpraş ve Astor Enerji oldu.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.250 seviyelerinin destek, 7.500 ve 7.750 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.