Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,43 puan ve yüzde 0,2 azalışla 9.696,16 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 61,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi ise yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.