Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,23 puan değer kazandı.

Dün 6.743,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 55,58 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 6.799,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.766,32, en yüksek ise 6.841,60 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

67 hisse yükseldi

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken, 32'si değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Yapı Kredi, Çan2 Termik, Türk Hava Yolları ve Koza Anadolu Metal Madencilik oldu.