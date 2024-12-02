Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (2 Aralık 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti ve önceki kapanışa göre 0,02 puan artışla 9.652,02 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 1,6 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile taş toprak oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.550 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.