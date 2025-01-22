Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (22 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,07 ile gıda içecek oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 9.900 puanın destek, 10.100 ve 10.150 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.