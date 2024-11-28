Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (28 Kasım 2024)

Günün ilk yarısında dar bantta hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00'de 9.635,96 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 0,82 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile turizm oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.