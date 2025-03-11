Borsa günün ilk yarısında yükseldi (11 Mart 2025)
Toplam işlem hacminin günün ilk yarısında 60,7 milyar lira olduğu BIST 100 endeksi yükseliş eğiliminde hareket ederken, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,34 puan ve yüzde 0,57 artışla 10.481,58 puana yükseldi. Bu süreçte bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 10.481,58 puana çıktı.
Toplam işlem hacmi 60,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,85 ile tekstil deri oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.