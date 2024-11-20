Borsa günün ilk yarısında yükseldi (20 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 yükselerek 9.248,25 puana çıktı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile madencilik, en fazla gerileyen ise yüzde 1,03 ile inşaat oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi ise yüzde 0,71 değer kazandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.420 ve 9.500 puanın direnç, 9.050 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.