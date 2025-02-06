Borsa günün ilk yarısında yükseldi (6 Şubat 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 değer kazanarak 9.841,2 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 46 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 1,31 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 4,03 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Günün ikinci yarısında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE faiz kararının yanı sıra ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.900 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.