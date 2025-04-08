Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Nisan 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 9.445,56 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,82 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,63 ile inşaat oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.