Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,31 puan artışla 1.424,80 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,54 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izliyor. Analistler, veri gündeminde ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını söyledi.

NATO ve OPEC+ toplantılarının da gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.