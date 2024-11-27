Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,45 yükseldi (27 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 yükselerek 9.679,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,7 ile gıda ve içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile madencilik oldu.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde bugün yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşmişken, yurt dışı gündeminde ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları verileri dikkat çekiyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.