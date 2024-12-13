Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybetti kaybederek 10.011,63 puana indi.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi ise yüzde 0,29 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile spor oldu.