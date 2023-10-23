Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,80 primlendi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,07 puan artışla 7.570,75 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,82 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,94 ile sigorta oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 puanın direnç, 7.500 ve 7.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.