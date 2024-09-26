Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazandı

Borsa günün ilk yarısında değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,15 gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.050 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.