Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,66 değer kazandı (24 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 değer kazanarak 8.859,04 puana çıktı.

En çok kazandıran sektör ticaret oldu

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,35 puan artışla 8.859,04 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 27,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,50 ile ticaret oldu.

Ana gündem maddesi: Politikası Kurulu toplantı özeti

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.