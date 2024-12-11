Borsa günün ilk yarısını değer kaybıyla kapattı (11 Aralık 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kaybederek 10.049,35 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi ise yüzde 0,12 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,25 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.150 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.