Borsa günün ilk yarısını değer kaybıyla kapattı (15 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 9.700,99 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,81 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.600 seviyesinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.