Borsa günün ilk yarısını değer kaybıyla kapattı (29 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.618,68 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,4 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.