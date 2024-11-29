Borsa günün ilk yarısını değer kaybıyla kapattı (29 Kasım 2024)
BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,40 puan ve yüzde 0,22 azalışla 9.618,68 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,47 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile ticaret oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.618,68 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,4 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.