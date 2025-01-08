Borsa günün ilk yarısını değer kaybıyla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 9.937,02 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,93 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.