Borsa günün ilk yarısını değer kaybıyla kapattı

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,24 puan ve yüzde 1,11 azalışla 9.800,37 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 44,5 milyar lira oldu. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 2,59 ile iletişim oldu.

Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.