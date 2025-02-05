Borsa günün ilk yarısını değer kaybıyla kapattı

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,91 puan ve yüzde 0,39 azalışla 9.769,2 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,72 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 2,25 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündemi sakinken, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri açıklanacak.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 puanın destek, 9.800 ve 9.850 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.