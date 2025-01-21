Borsa günün ilk yarısını değer kazanarak kapattı (21 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 10.035,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,66 artarken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,95 ile tekstil deri oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.