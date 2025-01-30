Borsa günün ilk yarısını değer kazanarak kapattı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazanarak 10.121,56 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 41,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,68 ile metal sanayi, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ECB faiz kararının açıklanacağı günde analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.