Borsa günün ilk yarısını düşüşle kapattı (19 Aralık 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 9.882,19 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,82 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile iletişim oldu.

Analistler, öğleden sonra ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.