Borsa günün ilk yarısını yükselişle kapattı (17 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 değer kazanarak 9.929,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,38 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.