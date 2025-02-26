Borsa günün ilk yarısını yükselişle kapattı (26 Şubat 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 değer kazanarak 9.512,38 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 30,8 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,37 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.